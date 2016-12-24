В Саранске театр инклюзивного детского творчества показал спектакль «Масторава»

На сцене Русского драматического театра Мордовии был дан музыкально-драматический спектакль «Масторава». Постановку подготовили в рамках реализации проекта форум-театр инклюзивного детского творчества «Виде вайме». Это стало возможным благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив.



Инициатором проекта выступила АНО Информационно-аналитический центр «Национальная безопасность и наука» при участии ансамбля песни и танца «Умарина».



Роли в постановке исполнили ученики Ардатовской школы-интерната для детей с нарушением зрения, школы № 36 и студии «Яблонька». Дети и подростки показали свое видение мордовского эпоса. Ребята репетировали, дополнительно занимались в танцевальных, инструментальных, вокальных и театральных группах. На главную сцену вышли более 70 юных актеров.

В основе театрального действия - мордовские легенды о рождении земли и царе Тюште, который стремился объединить всех людей музыкальным звучанием волшебной трубы торамы. Научным консультантом спектакля стала доктор философских наук, профессор Нина Юрченкова.

Кроме того, зрители увидели самобытное пение и танцы мордовского народа, а также познакомились с его богатыми поэтическими фольклорными традициями.



Напомним, Президентский фонд культурных инициатив создан в 2021 году указом Владимира Путина в целях поддержки проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий. Благодаря грантам по всей стране реализуется множество творческих мероприятий.