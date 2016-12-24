В России почти 40 тысяч организаций готовы обеспечить летний отдых для детей

Зампредседателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко рассказал, что к летней детской оздоровительной кампании будут привлечены 39,7 тыс. организаций, в числе которых федеральные центры «Артек», «Орленок», «Смена», «Океан» и «Алые паруса».

«Они смогут принять для отдыха и оздоровления более 5,3 млн наших детей. Среди них – более 115 тыс. детей участников специальной военной операции. Также будет организован отдых и восстановление детей из новых российских регионов», – отметил вице-премьер.

Дети из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей смогут отдохнуть в разных регионах России, в том числе на Черноморском побережье. Для них также предусмотрены путевки в «Орленок», «Смену», «Алые паруса» и «Артек». В федеральных университетах пройдет серия образовательно-туристских программ «Университетские смены».

«Федеральная программа по модернизации объектов отдыха детей и их оздоровления второй год реализуется по поручению Президента и при поддержке Правительства и Совета Федерации. За это время началось обновление инфраструктуры детских лагерей в 54 регионах. Только в текущем году из федерального и регионального бюджетов на программу было выделено более 3 млрд рублей. Эти средства направляются на строительство и ремонт корпусов, столовых, медицинских пунктов и других объектов», – добавил Дмитрий Чернышенко.

Помимо этого, к началу кампании в 168 образовательных организациях были подготовлены вожатые.

В этом году в детских лагерях будет вестись активная воспитательная работа, в том числе включающая просмотр лучших российских фильмов. Особое внимание уделят и работе организаций допобразования детей по месту жительства, чтобы на каникулах как можно больше ребят были охвачены увлекательными и полезными занятиями.