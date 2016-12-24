В национальном театре Мордовии пройдет праздник единения трех культур

«Шикарное мероприятие!»
В Саранске состоялся гала-концерт республиканского фестиваля «Российская студенческая весна - 2024»
5 июня, в 11:00, в Мордовском национальном драматическом театре будет представлена культурная программа по проекту «СОЮЗ ЭРЬЗЯ ФИЛЬМ. Межнациональное согласие».
Проект реализуется с октября 2023 года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Он направлен на сохранение традиций согласия между народами региона, дабы исторически проживавшие на территории современной Мордовии мордва, русские и татары сохраняли добрососедские отношения.
Программа станет праздником единения трех культур. Она включает мини-выставку картин художника Людмилы Нарбековой, показ высокой национальной моды, исполнение песен национальными коллективами и сольными исполнителями, презентацию короткометражного анимационного фильма «Река времени».
Вход свободный.
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В Саранске состоялся гала-концерт республиканского фестиваля «Российская студенческая весна - 2024»
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