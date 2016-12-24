В национальном театре Мордовии пройдет праздник единения трех культур

5 июня, в 11:00, в Мордовском национальном драматическом театре будет представлена культурная программа по проекту «СОЮЗ ЭРЬЗЯ ФИЛЬМ. Межнациональное согласие».



Проект реализуется с октября 2023 года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Он направлен на сохранение традиций согласия между народами региона, дабы исторически проживавшие на территории современной Мордовии мордва, русские и татары сохраняли добрососедские отношения.

Программа станет праздником единения трех культур. Она включает мини-выставку картин художника Людмилы Нарбековой, показ высокой национальной моды, исполнение песен национальными коллективами и сольными исполнителями, презентацию короткометражного анимационного фильма «Река времени».



Вход свободный.