С 1 июня изменится порядок учета алиментов при назначении единого пособия

Отделение Социального фонда России по Республике Мордовия сообщает о том, что с 1 июня 2024 года вступают в силу изменения в порядке учёта алиментов при назначении единого пособия.

Теперь при подсчете среднедушевого дохода семьи будут учитываться суммы фактически полученных алиментов, если они были установлены судом. Эти данные заявитель может указать при подаче заявления самостоятельно, если исполнительное производство по решению суда не возбуждено. Если же решение суда было передано в службу судебных приставов, то региональное Отделение Социального фонда получит сведения в рамках межведомственного взаимодействия.

Если же алименты установлены на основании нотариального соглашения или устной договоренности между родителями, то будет учитываться сумма, указанная в заявлении о назначении единого пособия. При этом она не может быть меньше предусмотренных Семейным кодексом минимальных государственных гарантий:

- 1/4 МРОТ на одного ребенка (4 810,5 руб.)

- 1/3 МРОТ на двоих детей (6 414 руб.)

- 1/2 МРОТ на трех и более детей (9 621 руб.)

«Это правило будет применяться только в отношении родителя, подавшего заявление о назначении единого пособия и указавшего в графе «Семейное положение» статус «разведена (разведен)». Если же заявитель является единственным родителем или единственным опекуном, то уплата алиментов на ребенка не предусмотрена, алименты на него учитываться не будут», — пояснил управляющий Отделением Социального фонда России по Республике Мордовия Владимир Василькин.

Кроме того, с 1 июня при назначении единого пособия из расчета среднедушевого дохода семьи будут исключены доходы от трудовой деятельности подростков до 18 лет, полученные в период обучения (не менее 6 месяцев) в образовательных организациях по очной форме.