Игорь Комаров вручил орден «Родительская слава» семье из Чувашии

Полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров по поручению Главы государства Владимира Путина вручил многодетным родителям Ольге и Сергею Шишовым государственную награду Российской Федерации –орден «Родительская слава».

«Глядя на вашу большую и дружную семью, сразу понятно: в вашем доме царит взаимопонимание, взаимная поддержка и любовь. Важно, что вы воспитываете детей в духе традиционных российских духовно-нравственных ценностей и патриотизма», – сказал Игорь Комаров.

Супруги рассказали полпреду, что воспитывают 9 детей. Ребята очень гордятся своими родителями, помогают им во всем, стараются быть похожими на них. У семьи Шишовых разработан герб и даже есть свой девиз: «Семья – опора наша и покров. Живем, храня Надежду, Веру и Любовь!».

Дети принимают активное участие в жизни школы, являются многократными лауреатами и победителями городских, межрегиональных и Всероссийских конкурсов хорового пения, творческих работ, культурно-просветительских программ.

«Уверен, что семейные ценности и высокие нравственные идеалы, которые вы прививаете своим детям, обязательно реализуются в их делах и поступках, когда они повзрослеют», - сказал Игорь Комаров.

В семье бережно хранят и восстанавливают историю рода. Шишовы собирают исторический фотоархив, включающий кадры, на которых запечатлены не только члены семьи, но и предки, а также предметы старины, культуры, традиций и быта. «История каждого предмета – история человека и его семьи, история народа, история Отечества», -считает Ольга Шишова. К исследовательской работе по изучению истории страны активно привлекаются и дети.

Игорь Комаров напомнил, что Президент России Владимир Владимирович Путин 2024 год объявил Годом семьи. Давая старт этому событию, Глава государства отметил, что «семья вновь обретает в российском обществе высокий нравственный смысл». Полпред поблагодарил родителей за их труд, пожелал семье Шишовых крепкого здоровья, успехов и благополучия.

Справочно:

Орден «Родительская слава» — государственная награда Российской Федерации, учреждённая Указом Президента от 13 мая 2008 года. Заменила ранее упразднённый орден «Материнская слава». Им награждают многодетных родителей или усыновителей. Награду получают семьи, воспитывающие семь и более детей, которые являются гражданами РФ.