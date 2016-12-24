В России стартовала новая акция «Помогать – это модно»

Волонтеры из многих городов России объединились и запустили новую акцию #помогатьэтомодно. Представители волонтерских движений рассказали, какая именно помощь нужна сейчас и почему это так важно.

«Участие в благотворительных акциях не только помогает тем, кто нуждается в поддержке, но и приносит удовлетворение и радость тому, кто помогает. Помощь ближнему способствует укреплению связей между людьми и поощряет стремление к добрым делам. Поддерживая друг друга в благотворительных инициативах, мы создаем сообщество настоящих друзей и помощников. Давайте вдохновлять друг друга своими идеями, делиться историями успеха и становиться лучше вместе», – делится председатель Центрального штаба общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Занко.

«Помогать не просто важно – это необходимо. Прежде всего, когда речь идет об особенных ребятишках. Подумайте, как много в их жизни трудностей, с которыми мы даже не сталкиваемся. Как много им недоступно. Каждый из нас может внести свой вклад, сделать их жизнь чуточку ярче, радостнее, полнее. Не думайте, что ваша помощь незначительна. Любая поддержка – материальная, волонтерская, информационная – бесценна. Вместе мы можем сделать этот мир добрее», – отметил исполнительный директор Ассоциации волонтерских центров Кирилл Антонов.

Как сообщает Росстат, в нашей стране больше 12 млн человек занимаются волонтерством. Из них около половины зарегистрированы на платформе Добро.ру, где все неравнодушные могут найти возможность для оказания помощи.

Еще одной крупной платформой для добрых дел стала Благо.ру, на которой представлены больше 180 благотворительных организаций из разных регионов России. Здесь все желающие могут делать пожертвования для нуждающихся и быть уверенными в том, что деньги дойдут до адресата. Все фонды проходят тщательную юридическую проверку.

Кстати, опрос НИУ ВШЭ и Центра исследования гражданского общества показал, что 48% россиян регулярно жертвуют деньги на благотворительность. Но только каждый десятый делает это через благотворительные организации. Специалисты советуют не пренебрегать этим способом, так как именно он является самым безопасным, ведь деятельно благотворительных организаций абсолютно прозрачна.

«Небольшие, но регулярные пожертвования очень важны для нашей работы, ведь они позволяют нам планировать деятельность Фонда и системно помогать подопечным семьям. Это значит, что мы своевременно придем на помощь, вовремя закупим нужное оборудование, предоставим специализированное питание, поможем отправиться на лечение в другой город и вернуться домой после курса медицинских процедур, сможем исполнить заветную мечту. В хосписах будет уютно и комфортно, а семьи, столкнувшиеся с тяжелым заболеванием ребенка, будут знать, что они не одни, поддержка и помощь рядом», – рассказывает исполнительный директор Благотворительного фонда «Детский и взрослый хоспис «Бумажная птица» Павел Ткаченко.

Присоединиться к акции «Помогать – это модно» может любой желающий. Нужно лишь посетить сайт Благо.ру и выбрать благотворительный фонд или волонтерскую активность на Добро.ру.