В Старошайговском районе отремонтируют Дом культуры

В селе Конопать Старошайговского района Мордовии капитально ремонтируют Дом культуры. Преображение сельского клуба стало возможным благодаря профильному национальному проекту.



Зданию более 60 лет, последний раз его обновляли около 35 лет назад. Реконструкция началась в марте. В настоящее время здесь уже отремонтировали крышу, приступили к отделочным работам.

В Доме культуры появятся актовый зал на 50 мест, библиотека, музей с предметами старины, откроются разнообразные кружки для детей и взрослых. Ремонт планируется завершить к 1 августа.



«Это необходимо, чтобы подрастающему поколению было, куда пойти отдохнуть, пообщаться, посетить различные кружки, заняться творчеством, самодеятельностью», - отметил депутат Государственного собрания республики Виктор Рубцов.



Сегодня в селе проживает около 250 человек, для каждого из них Дом культуры станет центром досуга.