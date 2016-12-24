В Саранске выступит Донецкий академический театр оперы и балета

С 15 по 16 июня в Саранске пройдут гастроли Донецкого государственного академического театра оперы и балета. Выступления организованы в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана Министерства культуры России.



Донецкий театр – ведущий культурный центр Донбасса. Он ведет свою историю с 1932 года, сочетает самобытность, истоки русского классического балета и лучшие традиции мирового театрального искусства.



На сцене Государственного театра оперы и балета имени И.М. Яушева покажут балеты «Тысяча и одна ночь» Фикрета Амирова, «Ромео и Джульетта» Петра Чайковского и «Танго… История любви» на музыку Астора Пьяццоллы.



Билеты можно приобрести здесь. Действует Пушкинская карта.