В Саранске выступит Донецкий академический театр оперы и балета

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С 15 по 16 июня в Саранске пройдут гастроли Донецкого государственного академического театра оперы и балета. Выступления организованы в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана Министерства культуры России.
Донецкий театр – ведущий культурный центр Донбасса. Он ведет свою историю с 1932 года, сочетает самобытность, истоки русского классического балета и лучшие традиции мирового театрального искусства.
На сцене Государственного театра оперы и балета имени И.М. Яушева покажут балеты «Тысяча и одна ночь» Фикрета Амирова, «Ромео и Джульетта» Петра Чайковского и «Танго… История любви» на музыку Астора Пьяццоллы.
Билеты можно приобрести здесь. Действует Пушкинская карта.
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В Мордовии семье Героя России Григория Слугина передана медаль «Золотая звезда»
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