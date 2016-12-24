Министр финансов России поделился предложениями по модернизации налоговой системы

Министр финансов Антон Силуанов выступил в Госдуме на парламентских слушаниях, где поделился предложениями о модернизации налоговой системы. В ходе выступления он рассказал, что справедливая налоговая система должна быть стабильной и предсказуемой, обеспечивать поступление ресурсов на решение масштабных государственных задач в социальной и в экономической сфере, стимулировать инвестиционную активность компаний, поддерживать здоровую конкуренцию и создавать равные условия хозяйствования. Также, по словам Министра, изменение налоговых ставок не должно коснуться большинства граждан.

«Принцип справедливости будет работать и при использовании уплаченных дополнительных налогов. Все средства пойдут на социальные цели, на решение важнейших для людей задач. У нас уже был хороший опыт – создание фонда «Круг добра» для помощи детям с орфанными заболеваниями», – поделился Антон Силуанов.

«В конце февраля Президент Владимир Путин заявил, что налоговую систему в нашей стране необходимо модернизировать. И сегодня мы можем видеть первые уверенные шаги в этом направлении. Антон Силуанов в своем выступлении сегодня рассказал, что средства с уплаты дополнительных налогов будут направлены на действительно важные для России цели. Это финансирование нацпроектов «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь России», а также повышение соцвыплат, поддержка материнства и детства, борьба со сложными заболеваниями и развитие социальной инфраструктуры. Приятно видеть, что модернизация налоговой системы движется именно в сторону заботы о людях. Поэтому считаю, что предложения Министра финансов абсолютно верны и должны быть реализованы в полной мере», – прокомментировал Министр финансов РМ Сергей Тюркин.

Семьи с невысокими доходами, в которых воспитываются двое или больше детей, останутся в выигрыше от изменения налоговых ставок. Им предложат вычет по НДФ, а часть уже уплаченных налогов можно будет вернуть по итогам календарного года. Вычет оформят с использованием механизмов оказания соцподдержки из средств федерального бюджета.

Также было предложено сохранить уровень налогообложения НДФЛ доходов в виде процентов по депозитам. Это будет стимулировать граждан формировать свои сбережения, поэтому данная мере несет в себе и социальный аспект, чтобы не затронуть большую часть граждан, хранящих свои сбережения в банках.

Спецрежим для малого и среднего бизнеса будет проанализирован, чтобы выполнить его донастройку. Изменения системы не должны коснуться 95% предпринимателей из данной сферы, но компании, созданные для оптимизации налогообложения путем дробления крупного бизнеса, должны платить справедливые налоги. При этом, для тех, кто готов начать работать «в белую» и отказаться от дробления бизнеса, будет предусмотрена амнистия.

Министр финансов также предложил расширить налоговые механизмы поддержки инвестиций в первую очередь в высокотехнологичные проекты.

«Речь идет об инвестиционном налоговом вычете, в то числе на федеральном уровне, а также расширении механизма роста амортизационных отчислений в сфере высокотехнологичного оборудования и расходов на НИОКР как источника инвестиций», – пояснил Силуанов.

На данный момент действует повышающий коэффициент на проведение НИОКР для компаний при подсчете расходов, который позволяет уменьшить налогооблагаемую прибыль. В соответствии с поручением Президента, этот коэффициент повысят с полутора до двух – налог будет платиться с меньшего размера налогооблагаемой прибыли.