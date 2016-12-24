На малой родине Федота Сычкова пройдет фестиваль русской народной песни

Культура

24 мая в селе Кочелаево Ковылкинского района пройдет фестиваль «Околица». На центральной площади около Центра русской культуры имени Ф.В. Сычкова гости смогут узнать о традиционных ремеслах, пострелять из лука, увидеть историческое дефиле средневекового костюма и даже поучаствовать в кулинарном шоу. 

Хэдлайнерами концертных мероприятий станет этно-арт-театра «Варма». Арт-театр представляет творческие номера, которые объединяют народный вокал, пластику, сценографию и оригинальные костюмы.

Начало фестиваля в 15:00. Вход свободный

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