На малой родине Федота Сычкова пройдет фестиваль русской народной песни

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В Краснослободске открыли мемориальную доску в честь героя СВО Павла Давыдова
24 мая в селе Кочелаево Ковылкинского района пройдет фестиваль «Околица». На центральной площади около Центра русской культуры имени Ф.В. Сычкова гости смогут узнать о традиционных ремеслах, пострелять из лука, увидеть историческое дефиле средневекового костюма и даже поучаствовать в кулинарном шоу.
Хэдлайнерами концертных мероприятий станет этно-арт-театра «Варма». Арт-театр представляет творческие номера, которые объединяют народный вокал, пластику, сценографию и оригинальные костюмы.
Начало фестиваля в 15:00. Вход свободный
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В Краснослободске открыли мемориальную доску в честь героя СВО Павла Давыдова
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