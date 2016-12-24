В Саранске пройдет сольный концерт ансамбля «Вармава»

Культура

Ансамбль «Вармава» выступит в Саранске с новой творческой программой «Нити времен». Публику ждет погружение в мир русских и мордовских традиций.

«Вармава» - это коллектив артистов из разных районов Мордовии и ближайших областей, который образовался в 2021 году. Участниками коллектива стали любители и ценители фольклора. Их основная цель - возрождение и пропаганда культурных национальных традиций.

В репертуаре ансамбля песни разных областей России, исполняемые под аранжировки, «а капелла» и в сопровождении старинных традиционных народных инструментов. Ряд песен сопровождается хореографическими зарисовками.

Концерт «Нити времен» пройдет 31 мая во Дворце культуры «Луч». Билеты можно приобрести здесь.

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