В Саранске пройдет сольный концерт ансамбля «Вармава»

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Ансамбль «Вармава» выступит в Саранске с новой творческой программой «Нити времен». Публику ждет погружение в мир русских и мордовских традиций.
«Вармава» - это коллектив артистов из разных районов Мордовии и ближайших областей, который образовался в 2021 году. Участниками коллектива стали любители и ценители фольклора. Их основная цель - возрождение и пропаганда культурных национальных традиций.
В репертуаре ансамбля песни разных областей России, исполняемые под аранжировки, «а капелла» и в сопровождении старинных традиционных народных инструментов. Ряд песен сопровождается хореографическими зарисовками.
Концерт «Нити времен» пройдет 31 мая во Дворце культуры «Луч». Билеты можно приобрести здесь.
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