В Саранске пройдет сольный концерт ансамбля «Вармава»

Ансамбль «Вармава» выступит в Саранске с новой творческой программой «Нити времен». Публику ждет погружение в мир русских и мордовских традиций.



«Вармава» - это коллектив артистов из разных районов Мордовии и ближайших областей, который образовался в 2021 году. Участниками коллектива стали любители и ценители фольклора. Их основная цель - возрождение и пропаганда культурных национальных традиций.

В репертуаре ансамбля песни разных областей России, исполняемые под аранжировки, «а капелла» и в сопровождении старинных традиционных народных инструментов. Ряд песен сопровождается хореографическими зарисовками.



Концерт «Нити времен» пройдет 31 мая во Дворце культуры «Луч». Билеты можно приобрести здесь.