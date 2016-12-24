В музее им. Эрьзи откроется выставка «Цветы России»

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24 мая в главном здании музея им. Эрьзи откроется выставочный проект «Цветы России», организованный отделением дизайна Российской академии художеств.
Ведущие художники из разных регионов страны открыли для себя самобытную Мордовию с разных сторон. В ходе проекта они побывали в поселке Кадошкино на одном из крупнейших в России тепличных комплексов по выращиванию роз – «Мир цветов», вдохновлялись живописными видами озера Инерки, узнали об истории и достопримечательностях Саранска. Все увиденное нашло отражение на созданных полотнах.
В экспозицию вошли более 50 живописных произведений. Выставка «Цветы России» проводится в рамках академического пленэра, предполагающего обширную творческую программу, включая мастер-классы для студентов художественного училища им. Ф.В. Сычкова и Института национальной культуры МГУ им. Н.П. Огарева.
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В Мордовии семье Героя России Григория Слугина передана медаль «Золотая звезда»
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