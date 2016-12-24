В Саранске откроется персональная выставка Николая Рябова

24 мая в Мордовском республиканском объединенном краеведческом музее им. И.Д. Воронина состоится открытие персональной выставки заслуженного художника Республики Мордовия Николая Рябова «Двадцать сюжетов одной картины».

Центральным экспонатом станет сюжетное полотно «Смутное время. Саранск 1774 год», посвященное событию, когда Емельян Пугачев прибыл в Саранск со своим войском и был встречен горожанами. На картине представлена Базарная площадь, многочисленные жители, Спасский собор и сам Емельян Пугачев на крыльце дома. Картину дополнят 20 работ, которые являются эскизами, этюдами и набросками к ней.

На выставке также будут представлены научные работы Николая Рябова, различные издания, в которых в качестве иллюстраций использовались картины художника и т.д.

Напомним, Николай Рябов – член Союза художников РФ, кандидат исторических наук, Заслуженный художник РМ, участник республиканских, региональных, российских, международных выставок, автор около 30 научных работ.

Характерная черта его творчества - обращение к культурному наследию мордовского народа, а также стремление к художественно-философскому осмыслению богатой мордовской культуры.