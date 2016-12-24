В Саранске пройдет Зеленый марафон

В Саранске на территории Экопарка 1 июня пройдет Зеленый марафон в рамках ежегодного благотворительного забега Сбера. В этом году он объединит около 130 тысяч участников из 60 городов России.



В программе марафона дистанции для взрослых - 4,2 и 10 км и для детей - 0,42 и 4,2 км. Выдача стартовых номеров начнется с 9:00 часов. В 11:00 пройдет церемония открытия.

Поучаствовать в марафоне может любой желающий, зарегистрироваться необходимо до 26 мая по ссылке.



Более тысячи жителей Мордовии уже зарегистрировались на это мероприятие. Каждый участник получит памятную медаль.

Также гостей Зеленого марафона ждут концерты, развлекательные активности для семей, экологические акции и подарки от партнеров праздника.