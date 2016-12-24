В Саранске пройдет гала-концерт регионального этапа Всероссийского хорового фестиваля

Культура

23 мая с 15:00 до 17:00 часов в столице Мордовии в Парке культуры и отдыха имени А.С. Пушкина на летней эстраде пройдет гала-концерт регионального этапа X Всероссийского хорового фестиваля с участием коллективов республики.

На сцене выступят школьные хоры - участники фестиваля «Поют дети России» и Национальная детская симфоническая капелла под управлением Григория Певнева.  

Хоровой фестиваль - это крупнейший проект Всероссийского хорового общества, одно из самых масштабных ежегодных музыкальных событий страны. В 2024 году он посвящен Году семьи.

Вход свободный.

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