В Саранске пройдет гала-концерт регионального этапа Всероссийского хорового фестиваля

«Шикарное мероприятие!»
В Саранске состоялся гала-концерт республиканского фестиваля «Российская студенческая весна - 2024»
23 мая с 15:00 до 17:00 часов в столице Мордовии в Парке культуры и отдыха имени А.С. Пушкина на летней эстраде пройдет гала-концерт регионального этапа X Всероссийского хорового фестиваля с участием коллективов республики.
На сцене выступят школьные хоры - участники фестиваля «Поют дети России» и Национальная детская симфоническая капелла под управлением Григория Певнева.
Хоровой фестиваль - это крупнейший проект Всероссийского хорового общества, одно из самых масштабных ежегодных музыкальных событий страны. В 2024 году он посвящен Году семьи.
Вход свободный.
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В Саранске состоялся гала-концерт республиканского фестиваля «Российская студенческая весна - 2024»
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