В Саранске пройдет гала-концерт регионального этапа Всероссийского хорового фестиваля

23 мая с 15:00 до 17:00 часов в столице Мордовии в Парке культуры и отдыха имени А.С. Пушкина на летней эстраде пройдет гала-концерт регионального этапа X Всероссийского хорового фестиваля с участием коллективов республики.



На сцене выступят школьные хоры - участники фестиваля «Поют дети России» и Национальная детская симфоническая капелла под управлением Григория Певнева.



Хоровой фестиваль - это крупнейший проект Всероссийского хорового общества, одно из самых масштабных ежегодных музыкальных событий страны. В 2024 году он посвящен Году семьи.



Вход свободный.