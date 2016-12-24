В Мордовии вручили награды лауреатам премии в области музыкального искусства

21 мая в Саранском музыкальном училище имени Л.П. Кирюкова прошло открытие VII Фестиваля музыки композиторов Мордовии.



Фестиваль - это часть грантового проекта «Композиторы Мордовии - новому веку», который реализуется региональным отделением Союза композиторов России.



С приветственным словом выступила Министр культуры, национальной политики и архивного дела Мордовии Светлана Баулина.

«Программа фестиваля в этом году чрезвычайно разнообразная. Она важна как детским школам искусств, музыкальному училищу, так и профессиональным концертным организациям. Сейчас очень нужно говорить о роли музыке в жизни, воспитании и профессиональном общении, ведь искусство и музыка могут изменить всех нас», - сказала Светлана Баулина.



От имени Главы Республики Мордовия она вручила награды лауреатам премии в области музыкального искусства.

В номинации «За лучшее исполнение музыки композиторов Мордовии» звание «Лауреат премии Главы Республики Мордовия» присвоено солисту Мордовской государственной филармонии Вячеславу Зобкову.

В номинации «За лучшее музыкальное произведение самодеятельного автора» звание «Лауреат премии Главы Республики Мордовия» получил концертмейстер Саранского музыкального училища Сергей Тришкин.

В номинации «За лучшее музыкальное произведение» звание «Лауреат премии Главы Республики Мордовия» присвоено члену регионального отделения Союза композиторов России Антону Никонову.



В первый день в концертной программе фестиваля приняли участие Государственный камерный хор Мордовии, солисты Театра оперы и балета им. И.М. Яушева, студенты и преподаватели Саранского музыкального училища, учащиеся детских школ искусств.



Сегодня выступят композиторы, музыковеды, исполнители из Мордовии, Москвы, Чувашской Республики и Ульяновской области.



Проект реализуется с использованием гранта, который предоставила общественно-государственная организация «Российский фонд культуры» в рамках нацпроекта «Культура».