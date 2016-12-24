Студотряды предлагают работу для школьников и студентов Мордовии

Российские студенческие отряды предлагают работу для школьников и студентов в летний период. Любой желающий может выбрать вакансию из семи направлений: педагогическое, строительное, сервис и туризм, сельскохозяйственное, проводники РЖД, медицинское, трудовые отряды подростков.

Благодаря трудовым семестрам Российских студенческих отрядов молодые люди могут получить практические навыки, которые понадобятся в будущем.



Для того, чтобы присоединиться к масштабному трудовому движению и работать в самых удивительных местах страны, достаточно заполнить форму на сайте: трудкрут.com.



Педагогическое направление традиционно самое популярное в работе студенческих отрядов Мордовии. В рамках этого направления ребята могут попробовать себя в роли вожатых, организаторов смен и детских мероприятий, ведущих кружков и спортивных инструкторов.