Студотряды предлагают работу для школьников и студентов Мордовии

Социум

Российские студенческие отряды предлагают работу для школьников и студентов в летний период. Любой желающий может выбрать вакансию из семи направлений: педагогическое, строительное, сервис и туризм, сельскохозяйственное, проводники РЖД, медицинское, трудовые отряды подростков.

Благодаря трудовым семестрам Российских студенческих отрядов молодые люди могут получить практические навыки, которые понадобятся в будущем.

Для того, чтобы присоединиться к масштабному трудовому движению и работать в самых удивительных местах страны, достаточно заполнить форму на сайте: трудкрут.com. 

Педагогическое направление традиционно самое популярное в работе студенческих отрядов Мордовии. В рамках этого направления ребята могут попробовать себя в роли вожатых, организаторов смен и детских мероприятий, ведущих кружков и спортивных инструкторов.

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