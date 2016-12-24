В Саранске пройдут гастроли Владимирского академического театра драмы

С 22 по 25 мая на сцене Государственного русского драматического театра РМ пройдут гастроли Владимирского академического театра драмы. Жителей Мордовии ждет пять постановок.

22 мая в 12.00 маленьких зрителей приглашают на музыкальный спектакль-игру «Вовка в Тридевятом царстве» (6+). Это озорная сценическая фантазия с использованием новейших видеотехнологий, оригинальной хореографии, пластической режиссуры, живой музыки, вокала, ярких фольклорных мотивов. События разворачиваются в одной из резиденций Деда Мороза. Не получивший подарок и крайне возмущенный Вовка прибегает в терем требовать свое…



Также 22 мая в 18.30 Владимирский академический театр драмы представит мюзикл «Барышня-крастьянка» (14+).

23 мая в 18.30 состоится трагикомедия в 2-х действиях «Артистка из Кукушкино» (14+). Прожив в счастливом браке почти полвека, Марина все равно всю жизнь считала, что любимый муж Коля лишил ее шанса стать великой актрисой. Своим шестерым детям родители дали имена героев шекспировских пьес, которыми Марина грезила с детства. А, как говорится, как корабль назовешь - так он и поплывет. Под влиянием имен и характеры сформировались соответствующие…

24 мая в 18.30 зрителей ждет комедия «Новый год Forever», а 25 мая в 17.00 - эксцентрическая комедия «№13».

Билеты на все спектакли доступны по Пушкинской карте в кассе и на сайте театра - https://grdtrm.ru/afisha.