В Саранске выступит ансамбль песни и танца «Белогорье»

«Шикарное мероприятие!»
В Саранске состоялся гала-концерт республиканского фестиваля «Российская студенческая весна - 2024»
Сегодня, 20 мая, в рамках федеральной программы «Мы Россия» в Республиканском Дворце культуры Саранска пройдет концерт ансамбля «Белогорье». Начало в 19:00.
Гастрольная программа «Белгородские карагоды» ансамбля песни и танца «Белогорье» построена из контрастных номеров. Начинается представление песней-приглашением для всех гостей, которые собрались в зале: «Да у утушки». Прозвучат песни о природе и красоте родного края и хороводные песни. Также зрители услышат частушки, увидят шуточные постановки.
Билеты можно приобрести здесь. Действует Пушкинская карта.
Напомним, федеральная программа «Мы – Россия» была запущена в феврале 2020 года. Она объединяет деятельность национальных хореографических и хоровых коллективов, оркестров и ансамблей народных инструментов, театров песни и танца. Проект способствует культурному взаимодействию и знакомят жителей страны с творческими коллективами из разных регионов.
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В Саранске состоялся гала-концерт республиканского фестиваля «Российская студенческая весна - 2024»
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