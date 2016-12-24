В Пензе прошел мордовский праздник «Шумбрат»

Культура

19 мая в городе-спутнике Пензы прошел мордовский национально-фольклорный праздник «Шумбрат». Гостей здесь встречали песнями, танцами и национальными блюдами. 

В этот день в Пензенскую область приехали представители из Мордовии и соседних регионов. Была организована разнообразная концертная программа. Хедлайнером выступила известная саранская этнографическая студия «Merema».
 
Всех ждала выставка-ярмарка национальных промыслов, ремесел и декоративно-прикладного искусства. Также была представлена уникальная коллекция военно-исторических миниатюр из олова ручной работы.

Посетители могли попробовать мордовские блины, пироги и другие угощения, которые издревле готовили на мордовской земле. 

Национальный праздник подарил всем прекрасную возможность поближе познакомиться с искусством и бытом мордовского народа, его обычаями, национальной кухней и костюмами.

Напомним, в Пензенской области проживает довольно многочисленная диаспора мордвы. Мордва-мокша расселена в основном в Мокшанском, Наровчатском, Белинском и Шемышейском районах, мордва-эрзя - в Шемышейском районе.

В Городищенском, Никольском, Пензенском и Сосновоборском районах находится значительное количество смешанных мокшано-эрзянских поселений, составляющих отдельную группу мордвы, которая имеет ряд особенностей в народном женском костюме, фольклоре, обрядах и языке.

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