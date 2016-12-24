Всемирный день велосипедиста в Саранске отметят массовым заездом

25 мая в столице Мордовии на площади Тысячелетия в рамках всероссийской акции пройдет массовая велосипедная гонка.



По информации Минспорта РМ, программа предусматривает два этапа соревнований:

- 11:00 Заезд на беговелах

- 11:30 Массовый заезд

III Всероссийская массовая велосипедная гонка пройдет на территории более 50 субъектов Российской Федерации. День велосипедиста, который официально отмечается 3 июня, это спортивный праздник людей, которые выбирают активный образ жизни и альтернативный транспорт.

Регистрация на велозаезды ведется на портале государственных услуг. Но для каждого региона число участников ограничено.