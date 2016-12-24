Всемирный день велосипедиста в Саранске отметят массовым заездом

Спорт

25 мая в столице Мордовии на площади Тысячелетия в рамках всероссийской акции пройдет массовая велосипедная гонка.

По информации Минспорта РМ, программа предусматривает два этапа соревнований:

- 11:00 Заезд на беговелах
- 11:30 Массовый заезд

III Всероссийская массовая велосипедная гонка пройдет на территории более 50 субъектов Российской Федерации. День велосипедиста, который официально отмечается 3 июня, это спортивный праздник людей, которые выбирают активный образ жизни и альтернативный транспорт.

Регистрация на велозаезды ведется на портале государственных услуг. Но для каждого региона число участников ограничено.

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