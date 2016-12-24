«МГУ-Талина» примет участие в мини-турнире 10 сезона Чемпионата НСФЛ

После чемпионства в Группе Б Высшего дивизиона Чемпионата НСФЛ в прошлом сезоне, «МГУ-Талина» будет отстаивать честь республики в группе А. В этой группе в текущем сезоне играют 13 студенческих команд.

Игры Высшего дивизиона проводятся в формате мини-турниров, когда команды, согласно жеребьевке, разделяются на несколько мини-групп. В каждую входят 4 команды, которые играют друг с другом в течение трех дней. В этом сезоне «ничейных» результатов не предусмотрено – если матч не завершен в чью-либо пользу в основное время, победителя будет выявлять серия пенальти.

В прошлом сезоне почти все матчи Чемпионата были сыграны в Ессентуках, а в этом было принято решение вернуться к старому формату проведения матчей, когда ряд вузов принимает домашние мини-турниры.

«Мордовия уже принимала мини-турнир Чемпионата НСФЛ в сентябре 2023 года. В прошлом сезоне в Группе Б встречались команды МГУ им. Н.П. Огарева и МГПУ им. М.Е. Евсевьева. Было принято решение провести дерби на родине команд, а на саму встречу пришло более семи тысяч зрителей. Возможности нашего университета и положительный опыт прошлого сезона вновь привели Чемпионат Национальной студенческой футбольной лиги в Мордовию. Участие в Чемпионате и то, что нам выпала честь провести домашний мини-турнир показывает, что студенческий спорт в республике сегодня находится на высоком уровне», — отметил директор Спортивного клуба МГУ им. Н.П. Огарева Рамиль Байчурин.

13 мая в 11:00 – встретятся команды МГПУ и ТГУ на стадионе «Старт», а в 18:00 – «МГУ-Талина» сыграет против ЛГУ на «Мордовия Арене».

14 мая в 11:00 пройдет игра ЛГУ и МГПУ на стадионе «Старт», в 18:00 – матч «МГУ-Талина — ТГУ» на «Мордовия Арене».

15 мая в 11:00 ЛГУ сыграет против ТГУ на стадионе «Старт», а в 18:00 – МГУ-Талина против МГПУ на «Мордовия Арене».

Вход на все матчи свободный. На домашних матчах МГУ им. Н.П. Огарева зрителей ждут развлекательная программа, розыгрыши и, конечно же, яркий студенческий футбол. Следующие мини-турниры «МГУ-Талина» сыграет уже в октябре, ноябре и декабре в Новочеркасске, Орле и Астрахани.