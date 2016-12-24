В Саранске пройдет гала-концерт Республиканского фестиваля студенческого конкурса «Российская студенческая весна – 2024»

13 мая в РДК пройдет гала-концерт Республиканского фестиваля студенческого конкурса «Российская студенческая весна – 2024».

В программе гала-концерта – награждение победителей и демонстрация номеров от студенческого сообщества. Сценические миниатюры будут представлены по нескольким жанрам - «Вокальном», «Инструментальном», «Театральном», «Оригинальном жанре» и «Танцевальном».