Десять больниц и поликлиник Мордовии обновятся после капитального ремонта

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В 2024 году начался капитальный ремонт больниц и поликлиник Саранска и районов республики. Работы производятся в десяти медучреждениях:
- Ардатовской районной больницы
- Инсарской районной больницы
- Поликлиники № 2, с. Лямбирь
- Комсомольской центральной районной больницы
- Республиканского гериатрического центра
- Атяшевской районной больницы
- Ковылкинской районной больницы
- Поликлиники с. Ельники
- Поликлиники № 2, г. Саранск
- Ромодановской поликлиники им. В. С. Поросенкова.
Ремонтные работы завершатся в 2024-2025 годах. Кроме ремонта в организации здравоохранения закупят современное медицинское оборудование и мебель. Маршрутизация внутри поликлиник для пациентов станет более доступной и понятной, а персонал пройдет дополнительное обучение.
Модернизация больниц и поликлиник проводится по нацпроекту «Здравоохранение», инициированному Президентом России.
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Служба пожарной охраны отметила 375 лет со дня своего основания
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