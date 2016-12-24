Десять больниц и поликлиник Мордовии обновятся после капитального ремонта

В 2024 году начался капитальный ремонт больниц и поликлиник Саранска и районов республики. Работы производятся в десяти медучреждениях:

- Ардатовской районной больницы

- Инсарской районной больницы

- Поликлиники № 2, с. Лямбирь

- Комсомольской центральной районной больницы

- Республиканского гериатрического центра

- Атяшевской районной больницы

- Ковылкинской районной больницы

- Поликлиники с. Ельники

- Поликлиники № 2, г. Саранск

- Ромодановской поликлиники им. В. С. Поросенкова.

Ремонтные работы завершатся в 2024-2025 годах. Кроме ремонта в организации здравоохранения закупят современное медицинское оборудование и мебель. Маршрутизация внутри поликлиник для пациентов станет более доступной и понятной, а персонал пройдет дополнительное обучение.

Модернизация больниц и поликлиник проводится по нацпроекту «Здравоохранение», инициированному Президентом России.