В Мордовии два десятка многоквартирных домов получат обновленную кровлю на крышах

«Служба скорой помощи - передовой отряд медицины»
Глава Мордовии Артём Здунов поздравил с профессиональным праздником работников службы скорой медицинской помощи
В республике ведутся работы по замене мягкой кровли на крышах двух десятков многоквартирных домов. Это дома в Саранске (улицы Ярославская, Рабочая, Войнова и Степана Разина), Луховке (улица Октябрьская), Атемаре (улица Центральная) и Ромоданове (улица Анны Лусс).
Как сообщают в Республиканском фонде капитального ремонта многоквартирных домов, демонтируется полностью старый «кровельный пирог», заливается новая стяжка, устраивается новое покрытие в несколько слоев, заменяются отливы на карнизах и парапетах. Также восстанавливается кирпичная кладка вентиляционных каналов, проводится ремонт выходов на крышу, замена люков и ограждений.
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