В Мордовии два десятка многоквартирных домов получат обновленную кровлю на крышах

В республике ведутся работы по замене мягкой кровли на крышах двух десятков многоквартирных домов. Это дома в Саранске (улицы Ярославская, Рабочая, Войнова и Степана Разина), Луховке (улица Октябрьская), Атемаре (улица Центральная) и Ромоданове (улица Анны Лусс).



Как сообщают в Республиканском фонде капитального ремонта многоквартирных домов, демонтируется полностью старый «кровельный пирог», заливается новая стяжка, устраивается новое покрытие в несколько слоев, заменяются отливы на карнизах и парапетах. Также восстанавливается кирпичная кладка вентиляционных каналов, проводится ремонт выходов на крышу, замена люков и ограждений.