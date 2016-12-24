В Саранске прошел бал ветеранов «Под звуки майского вальса»

6 мая во Дворце культуры Саранска прошел традиционный городской бал ветеранов «Под звуки майского вальса».



В преддверии Дня Победы мероприятие проводится уже 25-й год подряд. На празднике собрались люди старшего поколения со всех районов города.



В программе были вальсы, танго, кадриль, песни военных лет, музыкальные произведения в исполнении Народного ансамбля скрипачей, творческих коллективов и солистов Дворца культуры, а также конкурсы и викторины.