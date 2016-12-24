Симкинский дуб из Мордовии вновь претендует на звание главного дерева России

В мае стартовал ежегодный конкурс «Российское дерево года», в котором принимают участие удивительные деревья, произрастающие в разных регионах и представляющие собой природное, культурное, историческое и духовное наследие страны. В их числе дуб, который растет на территории Симкинского природного парка в Большеберезниковском районе республики.

Как гласит народная молва, он избавляет семейные пары от бесплодия, посылая им здоровых детей. До сих пор к дубу счастья, так его еще называют в народе, приезжают пары из разных регионов.

Нижние ветки дерева увешаны сотнями повязок, платочков, веревочек. Каждая повязка - чья-то страстная просьба.

Конкурсный номер дуба из Мордовии №4. Проголосовать за него можно на сайте rosdrevo.ru.