К празднику Пасхи в Мордовию привезут Благодатный огонь из Иерусалима

Ежегодно в Великую субботу в Храме Гроба Господня в Иерусалиме сходит Благодатный огонь. В канун праздника Воскресения Христова он будет доставлен в Саранск. В 2024 году святыня прибудет в республику в восьмой раз.

В ночь с 4 на 5 мая святыню привезут в столицу Мордовии, а затем направят во все православные храмы региона.

Традиционно Благодарный огонь в Мордовию доставляет Региональное объединение работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Республики Мордовия» по инициативе председателя Виктора Бирюкова, при поддержке Главы РМ Артёма Здунова и по благословению митрополита Саранского и Мордовского Зиновия.