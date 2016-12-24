К празднику Пасхи в Мордовию привезут Благодатный огонь из Иерусалима

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Глава Мордовии Артём Здунов встретился с представителями национально-культурных организаций и средств массовой информации республики
Ежегодно в Великую субботу в Храме Гроба Господня в Иерусалиме сходит Благодатный огонь. В канун праздника Воскресения Христова он будет доставлен в Саранск. В 2024 году святыня прибудет в республику в восьмой раз.
В ночь с 4 на 5 мая святыню привезут в столицу Мордовии, а затем направят во все православные храмы региона.
Традиционно Благодарный огонь в Мордовию доставляет Региональное объединение работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Республики Мордовия» по инициативе председателя Виктора Бирюкова, при поддержке Главы РМ Артёма Здунова и по благословению митрополита Саранского и Мордовского Зиновия.
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Глава Мордовии Артём Здунов встретился с представителями национально-культурных организаций и средств массовой информации республики
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