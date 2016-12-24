Росприроднадзор вынес предостережение администрации Саранска за несанкционированную свалку в пойме реки Инсар

Инспекторы Межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия провели выездное обследование по жалобам жителей на несанкционированное размещение отходов на берегу реки Инсар.

В ходе осмотра территории у пешеходного моста в районе ул. Б. Хмельницкого факт нарушения природоохранного законодательства подтвердился. На берегах реки зафиксирована несанкционированная свалка. На незащищенном почвенном грунте выявлены навалы пластиковой и стеклянной посуды, тары, полиэтиленовых пакетов, находятся спиленные ветки и кусты. Бытовые отходы обнаружены и в самом водном объекте.

Установлено, что захламленный земельный участок не разграничен. Ответственность за его содержание лежит на органах местного самоуправления, которые обязаны не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв. В действиях ответственных должностных лиц усматривается отсутствие должного контроля, что повлекло образование несанкционированной свалки.

Как отмечают в ведомстве, по итогам проведения надзорных мероприятий администрации городского округа Саранск вынесено предостережение о недопустимости нарушения обязательных экологических требований. Свалка должна быть ликвидирована, а территория приведена в надлежащее состояние.