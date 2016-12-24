В Саранске стартует третий сезон Юношеской футбольной лиги Приволжье

27 апреля в столице республики стартует третий сезон Юношеской футбольной лиги Приволжье.

Воспитанники Центра подготовки «Мордовия» сразятся со сверстниками из «Уфы». Юные футболисты 2009 года рождения сыграют на стадионе «Мордовия Арена». Два следующих поединка с участием «Мордовии-2008» и «Мордовии-2007» пройдут на стадионе «Старт», на новом сертифицированном поле с искусственным покрытием.

Напомним, что в предыдущем сезоне «Мордовия-2008» выиграла серебряные медали, а «Мордовия-2007» вошла в пятерку сильнейших команд.

27 апреля в 10:00 посетить соревнования на стадионе «Мордовия Арена» может любой желающий бесплатно - по специальным пригласительным билетам, которые будут раздаваться при проходе через турникеты (вход 3, со стороны ул. Волгоградской).