27 апреля в Саранске пройдет первенство Мордовии по спортивному туризму «Апрельский спринт». Соревнования примет Республиканский центр дополнительного образования детей (ул. 1-ая Набережная, 27). Начало в 10:00



По информации Минспорта РМ, судейская коллегия сначала будет выявлять сильнейших в дисциплине «Дистанция - пешеходная, короткий спринт». Она включает в себя переправу по бревну, параллельным перилам, навесную переправу и вертикальный маятник.



Следующий этап - «Туристский триал». Здесь участники на велосипедах проходят препятствия в определенной последовательности.



Как отмечается, результаты данных стартов послужат основанием для включения спортсменов в состав сборной команды Мордовии для участия в окружном проекте спортивно-туристского лагеря ПФО «Туриада».