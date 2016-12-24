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Глава Мордовии Артём Здунов встретился с представителями национально-культурных организаций и средств массовой информации республики
27 апреля в Саранске пройдет первенство Мордовии по спортивному туризму «Апрельский спринт». Соревнования примет Республиканский центр дополнительного образования детей (ул. 1-ая Набережная, 27). Начало в 10:00
По информации Минспорта РМ, судейская коллегия сначала будет выявлять сильнейших в дисциплине «Дистанция - пешеходная, короткий спринт». Она включает в себя переправу по бревну, параллельным перилам, навесную переправу и вертикальный маятник.
Следующий этап - «Туристский триал». Здесь участники на велосипедах проходят препятствия в определенной последовательности.
Как отмечается, результаты данных стартов послужат основанием для включения спортсменов в состав сборной команды Мордовии для участия в окружном проекте спортивно-туристского лагеря ПФО «Туриада».
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