Мордовия отмечена в числе лауреатов Всероссийской премии Sports Facilities-2024

По информации Минспорта РМ, в Олимпийском комитете России вчера назвали лауреатов Всероссийской премии Sports Facilities-2024. Премия учреждена в год проведения зимней Олимпиады в Сочи и вручается лучшим спортивным регионам, объектам, спортивным функционерам и представителям сферы.

В этом году на участие в конкурсе было подано рекордное количество заявок. Жюри премии является независимым и формируется из экспертов отрасли.



По итогам экспертных оценок лидером среди управляющих спортивными объектами стал директор СК «Мордовия» Валерий Крутов - он успешно руководит спорткомплексом с момента его основания.



Кроме того, лауреатом в номинации «Спортивный кластер страны» признан РСТЦ «Старт». Республиканский спортивно-тренировочный центр имеет 10 спортивных объектов - 3 стадиона и 3 тренировочные площадки, а также 4 бассейна.