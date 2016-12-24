В УФСИН по РМ осужденные к принудительным работам ставили спортивные рекорды

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Артём Здунов вручил награды работникам культуры Мордовии
На стадионе поселка Явас Зубово-Полянского района прошли спортивные состязания среди осужденных к принудительным работам исправительных центров №1 и №2 УФСИН по РМ.
В зачет спартакиады шли несколько упражнений - жим гири, подтягивание, отжимание на брусьях и бег на 100 и 500 метров.
Как отмечают в ведомстве, все этапы соревнования проходили в напряженной борьбе. За активное спортивное участие отличившиеся были поощрены администрацией ИЦ-2.
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