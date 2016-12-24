26 апреля жители Мордовии напишут «Диктант Победы»

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26 апреля в Мордовии будет работать более 130 очных площадок для написания «Диктанта Победы». Это школы, средние специальные учебные заведения, вузы, музеи и центры досуга. Впервые в этом году Диктант пройдет на базе Национального парка «Смольный».
Центральным местом проведения акции традиционно станет Мордовский республиканский объединенный краеведческий музей им. Воронина. Перед началом Диктанта будет вынесено подлинное знамя 326-й Рославльской Краснознаменной стрелковой дивизии.
В прошлом году в Мордовии свои знания о Великой Отечественной войне смогли проверить более 4 тысяч человек на 135 площадках. 5 финалистов стали региональными победителями и получили ценные призы.
В этом году задания диктанта посвятят 80-летию полного освобождения Ленинграда, юбилеям писателей-фронтовиков, а также другим памятным датам. Вопросы переведут на пять языков - английский, французский, арабский, китайский, испанский.
Абитуриенты, которые ответят правильно на все вопросы «Диктанта Победы» получат дополнительные преференции при поступлении в вузы. А федеральные победители смогут попасть на Парад Победы 9 мая на Красной площади.
Принять участие в акции сможет любой желающий. Подготовиться помогут тренировочные тесты на сайте акции в специальном разделе.
Для очного участия необходимо зарегистрироваться на официальном сайте проекта
Диктант также можно будет написать онлайн. Возможность пройти тест появится на сайте 26 апреля в 09:00 по московскому времени. Тест будет доступен длительное время, как на английском, так и на русском языках: диктантпобеды.рф
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