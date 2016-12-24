Представляющий Республиканскую спортивную школу по боксу Руслан Белоусов завоевал «бронзу» международного турнира

Международный турнир по боксу в столице Кыргызстана Бишкеке в этом году собрал 175 спортсменов из России, Таиланда, Ирана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, КНДР, Монголии и Киргизии. Медали на турнире разыгрывались в 13 весовых категориях.



Представляющий с недавнего времени Республиканскую спортивную школу по боксу им. Олега Маскаева Руслан Белоусов в полуфинале в весовой категории до 57 кг уступил сопернику из Узбекистана Мирзабеку Мирзахалилову.

По информации Минспорта РМ, бой продолжался два раунда. Во втором отрезке победа за явным преимуществом была отдана узбекскому боксеру. Итог выступления Руслана - бронза турнира!