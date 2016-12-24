Педагогов из Мордовии приглашают стать «Лидерами Сферума»

Сферум запустил новую программу поддержки учителей, которая получила название «Лидеры Сферума». Она призвана сформировать сообщество цифровых педагогов, которые активно используют Сферум в своей работе и готовы делиться опытом с коллегами.

Участники программы смогут выступать в качестве спикеров на федеральных и региональных мероприятиях, рассказывать о сервисе и инициировать выступления в своем регионе. Также они получат поддержку от сервиса при развитии личного бренда.

Педагоги смогут пройти обучение лучшим методическим практикам использования Сферума. На основе новых навыков у «Лидеров Сферума» появится возможность предлагать свои методы использования цифрового сервиса и дополнять уже имеющиеся варианты. А еще участники сообщества смогут посещать специальные закрытые мероприятия и получать подарки.

«Сферум не только предоставляет учителям удобные цифровые инструменты для образовательного процесса, но и помогает с ними разобраться. Мы заинтересованы в развитии сообщества цифровых педагогов в нашей стране, чтобы российское школьное образование шло в ногу со временем, и ищем для этого наиболее интересные и эффективные инструменты. Сообщество «Лидеры Сферума» поможет привлечь самых активных и продвинутых учителей, которые смогут не только развивать собственные цифровые навыки, но и делиться своим опытом с коллегами», –прокомментировал руководитель Сферума Рубен Акопов.

Подать заявку для участия в программе можно на сайте. Для этого потребуется подтвердить свой высокий уровень владения сервисом. А поможет в этом бесплатный онлайн-курс.