В Саранске пройдет главное мероприятие природоохранной акции «Чистые леса в Республике Мордовия»

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В субботу, 20 апреля, неравнодушные горожане будут наводить порядок в лесу и очищать его от мусора. Присоединиться к акции могут все желающие – начало в 11:00, сбор в лесном массиве в районе Детской республиканской клинической больницы.
Схему проезда и территорию расчищаемых участков можно посмотреть по ссылке.
Как отмечают в Минлесхозе РМ, после завершения акции каждого участника будет ждать горячая каша из полевой кухни и ароматный чай.
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