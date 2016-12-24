В Саранске пройдет главное мероприятие природоохранной акции «Чистые леса в Республике Мордовия»

В субботу, 20 апреля, неравнодушные горожане будут наводить порядок в лесу и очищать его от мусора. Присоединиться к акции могут все желающие – начало в 11:00, сбор в лесном массиве в районе Детской республиканской клинической больницы.



Схему проезда и территорию расчищаемых участков можно посмотреть по ссылке.

Как отмечают в Минлесхозе РМ, после завершения акции каждого участника будет ждать горячая каша из полевой кухни и ароматный чай.