Спортсмен из Мордовии стал чемпионом России по жиму штанги лежа

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Воспитанник Комплексной спортивной школы олимпийского резерва Мордовии Александр Колбин выиграл чемпионат России по жиму штанги лежа. Соревнования прошли в городе Туле.
Александр Колбин выступал в весе до 66 кг. В первой попытке он выжал 140 кг, во второй — 145 кг. Еще больший вес, правда, не покорился. Но и 145 кг оказалось вполне достаточно для «золота» чемпионата.
По словам тренера спортсмена Александра Холопова, его ученик впервые решил выступить на состязаниях по жиму лежа, так как вынужден был отказаться от участия в официальных турнирах по троеборью из-за травмы ноги.
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