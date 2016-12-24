Доброволец из Мордовии стал героем проекта телеканала «Звезда»

Уроженец Мордовии Валентин Плодухин и его семья стали героями проекта «Сыновья уходят в бой» федерального телеканала «Звезда».

Пулеметчик Валентин Плодухин – доброволец, студент 1 курса Мордовского университета. Он несет дежурство на берегу Днепра: их группа следит за акваторией реки, чтобы ни один вражеский дрон, ни одна ДРГ противника не смогла проскочить.

«Даже и мысли такой не было, чтобы сбежать или спрятаться», - рассказывает 23-х летний ефрейтор Плодухин. – У меня и дядя, и двоюродный брат тоже на СВО. Дед во время Великой Отечественной войны работал мальчишкой на заводе. В нашей семье по-другому просто не принято!»

Дома Валентина ждут родители и супруга Екатерина – они поженились совсем недавно, во время его очередного отпуска.

Со своими близкими и друзьями из Саранска он пообщался по телемосту. Полный выпуск передачи смотрите по ссылке.