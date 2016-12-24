В Большеигнатовском районе создают «Стену Памяти»

Из Большеигнатовского района Мордовии за годы войны ушли на фронт около 5 тысяч человек, и более половины из них не вернулись домой. С 2015 года в рамках акции «Бессмертный полк» в районе создается «Стена памяти». Ее цель - сохранить память обо всех участниках Великой Отечественной войны. Фотографии 662 героев уже нашли свое место в уникальном проекте, пополнение галереи продолжается.

«Наш район – малая родина 6 Героев Советского Союза: Павел Маркелович Куманев, Александр Владимирович Асманов, Федор Герасимович Шунеев, Петр Васильевич Еделев, Григорий Яковлевич Ямушев, Василий Никифорович Бахарев. В одном строю с ними был и погибший полный кавалер ордена Славы Филипп Романович Спиридонов. Наша «Стена Памяти» - это возможность сказать «спасибо» защищавшим Отечество на полях сражений, работавшим в тылу, дедам и прадедам», - рассказала глава Большеигнатовского района Татьяна Полозова.