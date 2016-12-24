Воспитанники Инсарской школы-интерната будут заниматься адаптивным баскетболом

В Мордовии появилась еще одна адаптивная баскетбольная команда, на этот раз для особенных детей с ментальными нарушениями. Занятия проходят в Инсарской школе-интернате.

К тренировочному процессу приступили 12 ребят с 4 по 9 классы. Тренировки будут проходить два раза в неделю в родных стенах под руководством опытного наставника Натальи Серминой. Тренер-преподаватель является специалистом высшей квалификационной категории.

В течение 60 минут (именно столько длится урок), педагог будет учить школьников не только азам баскетбола, но и взаимодействию друг с другом. Планируется, что уже этой осенью ребята отправятся на первые соревнования, где смогут продемонстрировать свои достижения и умения.

Баскетболом в Мордовии занимаются не только дети с ментальными нарушениями, но и слабослышащие. В сентябре прошлого года в регионе появилась первая команда по «тихому» баскетболу.

Командные виды спорта - это возможность интегрироваться в общество. Уникальный проект реализует АНО «Больше, чем спорт» при поддержке Федерации баскетбола РМ.