«Движение Первых» запустило акцию «Спасибо спасателям»

«Движение Первых» совместно с федеральным Советом Первых запустили новую всероссийскую акцию «Спасибо спасателям», чтобы поблагодарить их и добровольцев за помощь, оказываемую людям, столкнувшимся с наводнением в разных регионах России. Многие участники Движения уже присоединились к акции.

«В Оренбургской области и соседних регионах произошла сложная ситуация. Жители регионов столкнулись с сильнейшими потопами и наводнениями, которые приносят огромные потери людям и инфраструктуре. Хочется выразить большую поддержку тем, кто пострадал в результате стихийного бедствия и поблагодарить сотрудников МЧС, спасателей и волонтеров. Их отвага, профессионализм и готовность прийти на помощь в любой момент – это настоящий пример героизма и сострадания. Ребята из Мордовии активно подключаются к флешмобу. Когда в одном из уголков нашей страны происходит трагедия, мы не можем оставаться в стороне», – прокомментировала председатель Совета регионального отделения «Движения Первых» РМ Дарья Радайкина.

Мордовию половодье тоже не обошло стороной. Сразу в нескольких районах в зоне подтопления оказались приусадебные участки, дома, автодороги и мосты. Но благодаря профессионализму и слаженной работе спасателей удалось избежать тяжелых последствий.

Чтобы сказать им спасибо и поучаствовать в акции, запишите видео с благодарностями и опубликуйте его на своей странице во «ВКонтакте» с хештегом #ПервыеВМЕСТЕ.