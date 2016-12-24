Школьники Мордовии прошли по «Дороге Победы»

В преддверии Дня Победы в рамках Всероссийской военно-патриотической программы «Дороги Победы» в столице региона прошла первая экскурсия, в которой приняли участие ученики школы №37 города Саранска.

Она организована АНО «Агентство развития внутреннего туризма» совместно со Студией нестандартных путешествий «Ветер странствий» в рамках национального проекта «Образование».

Отметим, что Мордовия вошла в число 14 регионов, которые в 2024 году принимают участие в реализации Всероссийской военно-патриотической программы «Дороги Победы». Участниками станут 2000 школьников.

В рамках проекта запланированы бесплатные однодневные экскурсии по трем программам:

- «Мордовия – фронту и детям блокады» – экскурсионная программа с посещением Краеведческого музея им. И.Д. Воронина (с лекцией «Дети Блокады») и Музея военного и трудового подвига 1941-1945 гг.

- «Народная память и слава» – экскурсионная программа с посещением интерактивного музея «Народная память и слава Рузаевки» и просмотром иммерсивного спектакля «Блокада»

- «Спортивный Саранск» – обзорная историческая экскурсия по Саранску с посещением стадиона «Мордовия Арена» и спортивной викториной.

Участниками проекта могут стать жители Мордовии в возрасте от 7 до 17 лет (включительно). Приоритетное включение в программу будут иметь учащиеся, имеющие достижения в учебе, спорте, финалисты и призеры олимпиад, лауреаты и победители конкурсов.

По вопросам участия в бесплатных экскурсиях можно обращаться в Студию нестандартных путешествий «Ветер странствий» по телефону: 8 (8342) 23-00-30.