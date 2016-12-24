В Мордовии стартовал конкурс «Учитель года-2024»

В Мордовии стартовал республиканский конкурс «Учитель года-2024». В финальном состязании участвует 21 победитель муниципального этапа.



Участники уже написали «Педагогический диктант». 16 апреля начались конкурсные уроки. Учителя проводят занятия по своим предметам в незнакомых классах.



Первой давала урок учитель математики кочкуровской средней школы Татьяна Малянова по теме «Умножение десятичных дробей» в саранском лицее №26. Ученикам пришлось вспомнить ноты, чтобы решить ребус, который предложил педагог. Татьяна Александровна знакомила ребят с природным многообразием родного района в игровой форме. Школьники высчитывали соотношение хвоста бобра к его туловищу, расстояние до Суры, площадь района.

Столицу Мордовии на конкурсе представляет обладательница титула «Учитель года-2024» в Саранске Елена Журавлева - учитель биологии школы №27.

Конкурсные уроки продолжатся до 19 апреля, они пройдут в столице республики в лицее №26 и школе №39. После подведения итогов определится пятерка суперфиналистов. Они проведут разговор со школьниками и мастер-класс для коллег. В завершение станет известно имя победителя.