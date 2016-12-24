Житель Зубовой Поляны передал в зону СВО автомобиль УАЗ

Александр Конкин из поселка Зубова Поляна передал для бойцов СВО личный автомобиль УАЗ. Он профессионально занимается ремонтом автомобилей и хорошо разбирается в технике. Перед отправкой в зону СВО, Александр привел транспорт в «боевую готовность» – провел диагностику и техническое обслуживание.

«В условиях боевой обстановки нашим ребятам просто необходима различная техника и средства для передвижения. В ходе вражеских атак она часто выходит из строя и зачастую не подлежит восстановлению. Поэтому я принял решение передать бойцам специальной военной операции свой вездеход!» – рассказал Александр Конкин.

Машина отправилась на фронт с гуманитарной помощью, которую собрали неравнодушные жители Зубово-Полянского и соседних районов.