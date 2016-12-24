Ветеран спецоперации провел «Разговор о важном» с учениками саранской школы №32

Встреча состоялась в Центре юношеского чтения республиканской детской библиотеки. Инициатором выступил филиал фонда «Защитники Отечества».



В гости к ученикам пришел ветеран спецоперации Александр Беляйкин. По информации регионального филиала фонда, с 2016 года он служил в войсках национальной гвардии России. В зону спецоперации был направлен в 2022 году. Нес службу на Харьковском направлении, был старшим смены опорного пункта.

Майор полиции рассказал, как во время выполнения боевой задачи обнаружил склад боеприпасов противника, за что был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В марте 2023 года офицер получил травму позвоночника, и службу пришлось прервать.



Александр Беляйкин рассказал ученикам о фронтовом быте, вооружении, взаимовыручке и детских письмах, которые поддерживают боевой дух солдат. Офицер пожелал ребятам хорошо учиться и заниматься спортом, что очень важно для формирования личности. «Дисциплина - мать победы», - отметил ветеран.