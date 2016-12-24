Поздравление Главы Мордовии со Всероссийским днём мордовских языков

Социум

Кельгома ялгат! Вечкевикс оят! Уважаемые жители Мордовии!

От всей души поздравляю вас со Всероссийским Днём мордовских языков!

Язык - это живая связь с нашими предками, с их мудростью и опытом. Через язык до нас дошли традиции мордовского народа, обряды, песни и сказания. Наш долг бережно хранить духовное наследие Мордовии и передавать его из поколения в поколение.

В мокшанских и эрзянских языках отражаются образы окружающего мира, в них источник и основа развития литературы и традиционного искусства.
Пусть родные языки всегда напоминают нам о наших корнях, помогают выражать самые искренние и яркие эмоции. 

С праздником, друзья!

Глава Республики Мордовия                 А. Здунов

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