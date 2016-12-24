Поздравление Главы Мордовии со Всероссийским днём мордовских языков

«Пожарно-спасательный спорт идет из жизни»
Артём Здунов приянл участие в открытии Всероссийских соревнований МЧС России
Кельгома ялгат! Вечкевикс оят! Уважаемые жители Мордовии!
От всей души поздравляю вас со Всероссийским Днём мордовских языков!
Язык - это живая связь с нашими предками, с их мудростью и опытом. Через язык до нас дошли традиции мордовского народа, обряды, песни и сказания. Наш долг бережно хранить духовное наследие Мордовии и передавать его из поколения в поколение.
В мокшанских и эрзянских языках отражаются образы окружающего мира, в них источник и основа развития литературы и традиционного искусства.
Пусть родные языки всегда напоминают нам о наших корнях, помогают выражать самые искренние и яркие эмоции.
С праздником, друзья!
Глава Республики Мордовия А. Здунов
Поделиться в соц. сетях:
Артём Здунов приянл участие в открытии Всероссийских соревнований МЧС России
Артём Здунов – об итогах выборов Президента России
В Москве состоялась премьера документально-игрового фильма
Артём Здунов вручил награды работникам культуры Мордовии
В Саранске прошел праздничный концерт, посвященный 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией
Артём Здунов посетил персональную юбилейную выставку Людмилы Нарбековой