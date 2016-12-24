Поздравление Главы Мордовии со Всероссийским днём мордовских языков

Кельгома ялгат! Вечкевикс оят! Уважаемые жители Мордовии!



От всей души поздравляю вас со Всероссийским Днём мордовских языков!



Язык - это живая связь с нашими предками, с их мудростью и опытом. Через язык до нас дошли традиции мордовского народа, обряды, песни и сказания. Наш долг бережно хранить духовное наследие Мордовии и передавать его из поколения в поколение.



В мокшанских и эрзянских языках отражаются образы окружающего мира, в них источник и основа развития литературы и традиционного искусства.

Пусть родные языки всегда напоминают нам о наших корнях, помогают выражать самые искренние и яркие эмоции.



С праздником, друзья!



Глава Республики Мордовия А. Здунов