Глава Мордовии поздравил со 100-летним юбилеем жительницу республики

«Спасибо, что делаете мир ярче и добрее»
Артём Здунов вручил награды работникам культуры Мордовии
Глава РМ Артём Здунов отметил достойный жизненный путь векового юбиляра.
«Анна Михайловна Салдаева - одна из тех, чей труд спас множество жизней. Среди её наград - медали: «Ветеран труда», «За доблестный труд в Великой отечественной войне 1941-1945 гг.».
Родилась в крестьянской семье, с самого раннего возраста работала. После Победы трудилась на торфяниках, потом дояркой. Немало испытаний выпало на её долю, с честью всё преодолела. Всегда на неё ровнялись в родном Ичалковском районе.
Сегодня к Анне Михайловне приехали родственники, близкие и друзья - поздравить со столетием! Сердечно присоединяюсь - доброго здоровья, долгой и активной жизни!»
Поделиться в соц. сетях:
Артём Здунов вручил награды работникам культуры Мордовии
Артём Здунов – об итогах выборов Президента России
В Москве состоялась премьера документально-игрового фильма
Артём Здунов приянл участие в открытии Всероссийских соревнований МЧС России
В Саранске прошел праздничный концерт, посвященный 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией