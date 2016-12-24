Глава Мордовии поздравил со 100-летним юбилеем жительницу республики

Глава РМ Артём Здунов отметил достойный жизненный путь векового юбиляра.

«Анна Михайловна Салдаева - одна из тех, чей труд спас множество жизней. Среди её наград - медали: «Ветеран труда», «За доблестный труд в Великой отечественной войне 1941-1945 гг.».

Родилась в крестьянской семье, с самого раннего возраста работала. После Победы трудилась на торфяниках, потом дояркой. Немало испытаний выпало на её долю, с честью всё преодолела. Всегда на неё ровнялись в родном Ичалковском районе.

Сегодня к Анне Михайловне приехали родственники, близкие и друзья - поздравить со столетием! Сердечно присоединяюсь - доброго здоровья, долгой и активной жизни!»