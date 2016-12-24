В выставочном зале музея им. С.Д. Эрьзи откроется интерактивная экспозиция «Внутри человека»

Выставка, как понятно из названия, посвящена анатомии и физиологии человека. Все представленные здесь экспонаты тактильные и демонстрируют различные процессы в организме.

С частями человеческого организма посетители знакомятся в интерактивной форме. Например, один из экспонатов измеряет силу человеческого голоса - на него можно «покричать». Многие предметы в экспозиции предлагают изучить устройство человеческого тела в игровой форме, а загадки и викторины – позволят лучше усвоить новые знания.

Также на выставке представлено жизнеописание Архиепископа Луки – российского и советского религиозного деятеля, врача-хирурга, ученого и духовного писателя, автора трудов по анестезиологии и хирургии.

Каждому ребенку, посетившему выставку с экскурсией, выдается именное «Удостоверение юного исследователя» о прохождении мини-экскурса по анатомии человека.

Выставка будет работать с 20 апреля по 19 мая (ул. Советская, 29). Телефон для справок: 8 (834-2) 47-40-28.