В национальном парке «Смольный» 20 апреля пройдет день открытых дверей

20 апреля пройдет день открытых дверей в национальном парке «Смольный». На мероприятии у гостей будет уникальная возможность познакомиться с различными направлениями деятельности парка - экологического просвещения, туризма и рекреации, работой пожарно-химической станции и др..



Можно будет посетить интерактивный зал «Птицы и люди», поучаствовать в мастер-классах, увидеть химическое шоу.



Все желающие поучаствуют в конкурсе-дефиле костюмов из бросового материала «Эко-мода 2024». Дети напишут письма любым понравившимся животным и получат ответы на них.



Для любителей пеших путешествий представится возможность бесплатно пройти сеть экологических троп, в том числе новую Тропу жуков с экскурсоводом. Протяженность этой тропы - 525 метров, она оборудована настилом, оснащена 10 видовыми точками и рассчитана на получасовую прогулку. Тропа проходит через сосновый бор и речную пойму. Здесь посетители больше узнают о жизни жуков.



Для участия в дне открытых дверей в парке «Смольный» организованных групп (от 5 человек) необходимо отправить заявку: smolny@yandex.ru до 18.04.2024 г.



Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 927 174 88 05, Ольга Демидова.